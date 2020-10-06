Власти Орловщины потребовали установить рециркуляторы в кафе

Сделать это было нужно еще несколько месяцев назад.

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Орловской области от владельцев точек общепита потребовали установить рециркуляторы. Почему власти заговорили об этом только в начале октября, хотя соответствующее решение Роспотребнадзор принял еще летом, не сообщается.

— В организациях общественного питания в Орловской области должны установить бактерицидные рециркуляторы, — сказано в сообщении пресс-службы губернатора Клычкова.

По итогам заседания регионального оперштаба уже внесены изменения в постановление Правительства Орловской области от 8 мая 2020 года № 287 «Об утверждении Перечня организаций (работодателей и их работников), деятельность которых не приостановлена».

Как уже писал «Орелград», деятельность кафе и ресторанов в Орловской области временно приостановили с апреля этого года из-за пандемии коронавируса. Их открыли вновь с 10 июля. И тогда главным требованием к возобновлению работы было соблюдение социальной дистанции. Вместе с тем уже в июне Роспотребнадзор рекомендовал установить рециркуляторы на всех объектах общепита в стране.

Сейчас от орловских рестораторов требуют использовать «бактерицидные облучатели-рециркуляторы, разрешенные для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование». В Сети пишут, что стоят такие приборы от 6 000 рублей. А найти оборудование со специальным паспортом — большая проблема.

ИА «Орелград»