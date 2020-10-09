Мэрия предложила места для ярмарок в Орле. Без площади Жукова и сквера Комсомольцев

Зато торговцам предложили «выгодное» соседство с Центральным и Курским рынками

Финансовое управление администрации Орла после скандала с закрытием ярмарок предложило торговцам новые места. Ни площадь Жукова, ни сквер Комсомольцев, где работают ярмарки сейчас, в списке нет.

В список попали:

парковка перед «Линией» на Михалицына (более 100 мест);

рынок «Развитие» на Маринченко (60 мест);

парковка перед ТЦ «Рио» на Московском шоссе (50 мест);

территория Центрального рынка (70 мест);

территория рынка на Щепной площади (60 мест)

территория рынка на 3-й Курской улице (30 мест).

В перспективе мэрия пообещала рассмотреть выделение мест под торговлю выходного дня на парковке «Гринна» на Кромском шоссе, территории «Крытого рынка» на Лескова и площади «Золотого века» на Комсомольской улице.

Напомним, на прошлой неделе администрация Орла выпустила постановление о закрытии с 1 января 2021 года двух самых больших ярмарок выходного дня — на площади Жукова и рядом со сквером Комсомольцев. Мэрия предпочла сделать это без общественного обсуждения, поставив торговцев перед фактом. Позже администрация объяснила решение пандемией коронавируса и нарушениями требований Роспотребнадзора.

Первый вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин потребовал отменить постановление и напомнил слова самих торговцев: «Как только на ярмарке появляется чиновник – жди неприятностей».

ИА «Орелград»