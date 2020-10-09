Мэрия прикрывает незаконный ремонт парка Победы ветеранами

Администрация Орла выпустила сообщение о безусловной поддержке благоустройства, которое вообще-то должно стать объектом внимания силовиков

На фоне скандала с работами в парке Победы в Орле администрация города рассказала о встрече главы управления градостроительства Владимира Плотникова с представителями ветеранских организаций и жителями. Они «единогласно высказались за благоустройство», говорится в заголовке сообщения.

Напомним, что работы в парке Победы ведутся незаконно. Контракт, который чиновники заключили с «Триумфом» — любимым подрядчиком властей при губернаторе Андрее Клычкове – начинает действовать только с 19 октября, но уже с начала месяца в парке начали вырубать деревья. Работы не были согласованы горсоветом, однако строителей это не останавливает. 7 октября в парке Победы произошел пожар – активисты указали, что он очевидно выгоден сторонникам благоустройства – «плитку будет легче класть».

Администрация упорно игнорирует эти факты, зато сообщает, что благоустройство необходимо. Если верить мэрии, то в ходе встречи обсуждалась только концепция общественного пространства.

«Одни соглашаются с тем, что существующую «зелёную зону» нужно очистить от сухостоя и сделать местом для отдыха молодёжи, семейных пар с детьми и представителей «золотого» возраста. Другие апеллируют к названию общественной территории и предлагают организовать не развлекательную, а историческую площадку, которая будет напоминать жителям Орла о героическом подвиге предков. Но и те, и те категорически согласны с тем, что благоустройство — необходимо», — говорится в тексте.

Плотников пообещал, что к вопросу закладки мемориала вернутся в 2021 году.

ИА «Орелград»