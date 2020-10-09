СМИ сообщили об отставке главы фонда капремонта Орловской области

Сергей Коваль проработал на Орловщине меньше полугода

Глава фонда капремонта Орловской области Сергей Коваль уходит в отставку, утверждают «Орловские новости». По данным издания, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.

В приемной фонда сообщили «Орелграду», что не владеют информацией о возможной отставке Коваля. На момент публикации главы фонда не было на рабочем месте, он находился «на объекте», сказала собеседница агентства.

Сергей Коваль приехал на Орловщину из Липецка в мае. Он назывался креатурой Игоря Тинькова, зампреда областного правительства по инфраструктуре. Тиньков ранее был спикером липецкого парламента, а Коваль — депутатом.

ИА «Орелград»

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