Орловец помог ребенку после заморозки счетов в банке

10.10.2020 | 12:53 Новости, Общество

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Мужчина также нашел работу и начал исполнять обязательства.

Настоящее перевоплощение произошло с жителем города Мценска. Он нашел себе работу и начал регулярно помогать своему несовершеннолетнему сыну, перечисляя ему четверть всех своих доходов. Впрочем, перевоспитание произошло только после вмешательства судебных приставов-исполнителей.

Как рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, ранее суд обязал амчанина ежемесячно выплачивать алименты. Однако он платил не в полном объеме. Постепенно его задолженность перед сыном выросла до 174 тысяч рублей. Причем, как говорят в УФССП, он «длительное время игнорировал тот факт, что его ребенок нуждается в материальной помощи».

Однако все изменилось после того, как за него всерьез взялись судебные приставы. В рамках исполнительного производства должник был временно ограничен в праве выезда за рубеж. Кроме того, приставы обратили взыскание на его на расчетные счета и наложили запрет на регистрационные действия с его имуществом.

«В результате принятых мер, гражданин оплатил всю сумму задолженности в размере 174 тысяч рублей, — сообщила Наталия Булгакова, главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области. — Кроме того, мужчина официально трудоустроился. В настоящее время алиментные платежи регулярно удерживаются из заработной платы родителя».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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