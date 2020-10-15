Фигуранта дела «Титаника» оставили в СИЗО

Директор фирмы-подрядчика, строившей корпус орловской больницы, должен был выйти 17 октября.

Максиму Селиванову продлили срок заключения под стражу. Гендиректор ЗАО «Союзинформ» должен был выйти на свободу 17 октября. Но прокуратура настояла, чтобы он пока остался за решеткой. Ведомство указало, что продолжает держать уголовное дело о хищении почти 300 млн рублей на особом контроле.

Как уже писал «Орелград», о заключении Селиванова под стражу стало известно в сентябре. Он возглавлял «Союзинформ», когда компания стала подрядчиком по строительству многопрофильного медицинского центра. Напомним, этот объект, в народе именуемый «Титаником», возводится уже два десятка лет на базе областной клинической больницы.

Селиванова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в особо крупном мошенничестве с бюджетными средствами. По оценкам следствия, речь идет о хищении более чем 295 миллионов рублей, выделенных для строительства «Титаника». Первоначально суд по ходатайству следователя избрал в отношении Селиванова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 24 суток. Это решение было вызвано тем, что Селиванов фактически скрывался от следствия и даже был объявлен в розыск.

Напомним, прокурор области Владислав Малкин лично выезжал на «Титаник». По его мнению, расследование уголовных дел, возбужденных по фатам хищений при строительстве многопрофильного медицинского центра, носит длительный характер. Прокуратура заставила следователей активизировать работу. В результате Селиванову предъявили обвинение. А чуть ранее нашли статью и для Серей Кочергина, бывшего директора АО «АИЖК Орловской области». По версии следствия, через подконтрольное ООО «АСК Инжиниринг» Кочергин вывел 136 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на строительство медицинского центра.

Сообщается, что защита Селиванова пыталась оспорить продление срока его нахождения под стражей. Но суд согласился с мнением прокурора.

— Расследование уголовного дела остается на контроле прокуратуры Орловской области, — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА «Орелград»