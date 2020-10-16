Мэрия Орла кошмарит торговцев за сбор подписей в защиту ярмарок

Администрация решила, что ее недостаточно ненавидят, и пожаловалась в полицию.

Администрация Орла пожаловалась в полицию на торговцев, которые собирали подписи в защиту ярмарки на Комсомольской площади. Об этом говорится в письме заместителя сити-менеджера Игоря Краличева, которое имеется в распоряжении «Орелграда».

В письме Краличев указывает, что в прошлую субботу, 10 октября, на Комсомольской площади было «отмечено наличие плакатов» с надписями: «Мы хотим работать», «Мы за ярмарки». Кроме того, с жителей собирали подписи – видимо, в защиту ярмарок на привычных местах.

Чиновник расценил сбор подписей с использованием плакатов нарушением закона о митингах. Администрация направила запрос в УМВД по Орлу, говорится в документе.

Напомним, как уже писал «Орелград», незадолго до своего ухода с поста главы администрации Орла Александр Муромский подписал постановление, из которого следует, что с 1 января 2021 года закрываются две самые большие ярмарки— на площади Жукова и рядом со сквером Комсомольцев. Документ оставляет только одно ярмарочное пространство выходного дня — рядом с железнодорожной станцией «Лужки». Продуктовые ярмарки также будут работать напротив ТЦ «Рио» (суббота-воскресенье) и рядом с домом №122 по Октябрьской улице (район магазина «Орел», только суббота).

Спустя три дня после того, как «Орелград» обратил внимание на «прощальное» постановление сити-менеджера, пресс-служба мэрии объяснила закрытие ярмарок коронавирусом. Места торговли якобы решили перенести туда, где «возможно обеспечить более тщательное соблюдение» санитарных требований. Позже мэрия пообещала вынести решение о переносе мест ярмарочной торговли на общественное обсуждение. А 9 октября администрация города рассказала, какие именно места предстоит обсудить. Площади у стадиона Ленина и у сквера Комсомольцев среди не оказалось. Зато торговцам предложили «выгодное» соседство с Центральным и Курским рынками.

ИА «Орелград»