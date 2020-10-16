В Орле наказали торговку с рынка, не послушавшуюся губернатора

Женщина торговала без средств индивидуальной защиты дыхания.

Подробности рассмотрения этого административного дела сообщили в суде Северного района города Орла. Материалы были составлены на местную жительницу. Ее обвинили в нарушении правил поведения в период повышенной готовности. Напомним, такой режим был установлен постановлением правительства Орловской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, еще в апреле 2020 года губернатор издал указ, согласно которому граждане обязаны в ряде случаев использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. В частности, маски или респираторы обязательны при посещении торговых объектов.

Посетителей без масок обслуживать запрещается. Но такое же правило распространяется и на продавцов. В данном случае было установлено, что орловчанка его нарушила. В середине июня этого года она торговала фруктами на рынке «Развитие», не используя при этом средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Суд пришел к выводу, что тем самым она нарушила правила поведения, установленные губернаторским указом. В ходе заседания ее вина была полностью доказана. Суд назначил ей наказание в рамках ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ — административный штраф в размере 1000 рублей.

ИА «Орелград»