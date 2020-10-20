Комиссия оставила Парахину одного «конкурента»

Еще одного кандидата на пост мэра Орла не пропустили в следующий тур.

В финал конкурса по выбору мэра Орла вышли Юрий Парахин и Владимир Филонов. Подробности отбора на своей странице в соцсети рассказал депутат Орловского горсовета, член конкурсной комиссии Владимир Строев.

Второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города прошел 19 октября. Как уже писал «Орелград», на пост градоначальника изначально подали документы 4 человека. Кандидатуру некоего безработного Петра Новикова отбраковали еще на первом этапе. Он даже не удосужился потрудиться составить программу развития города на 5 лет, как того требуют условия конкурса.

Остальные спойлеры Парахина подготовились лучше. Сам будущий глава города, как давно уже называют Парахина в Орле, и два его «конкурента» представили вчера свои программы. Напомним, в конкурсе участвуют также Владимир Филонов (глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области) и Алексей Мельников (замдиректора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС). ​

— Каждый из них представил членам конкурсной комиссии программу развития Орла на ближайшие пять лет. Кандидаты сделали акцент на наиболее актуальных проблемах и путях их решения, — написал вчера Строев в соцсети. — Основным критерием отбора для членов конкурсной комиссии являлись профессионализм, знание тех вопросов, которые необходимы для работы на посту главы муниципального образования.

Строев сообщил, что по итогам заседания комиссии большинством голосов в третий тур прошли Юрий Парахин и Владимир Филонов.

Окончательное решение по кандидатам примут депутаты горсовета на очередной сессии, которая состоится 29 октября.

О том, что мэром Орла станет Юрий Парахин, в городе заговорили задолго до выборов нового горсовета. По слухам, его назначение продвигает губернатор Андрей Клычков. Что должно случиться, чтобы конкурсная комиссия склонилась к другой кандидатуре, представить сложно.

ИА «Орелград»