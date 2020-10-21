В Орле детсад обязали заплатить за сломанный нос ребенка

Суд в Орле удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда.

Подробности процесса сообщили в суде Советского района города Орла. Иск подала мама несовершеннолетнего ребенка. Ответчиками стали один из детсадов, администрация Орла и областной департамент образования. Истица просила о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Она заявила, что в июле прошлого года ее сын упал во время прогулки в детском саду. Он упал лицом вниз и разбил себе нос. Хотя у него пошла кровь, воспитатель группы не сообщила об этом медработнику. В результате ребенок не получил первую медпомощь. Не вызвали ему и «скорую». Правда, позже воспитательница все-таки позвонила маме ребенка и сообщила, что у ее сына «немного выступает из носа кровь». При этом она умолчала о самом падении.

Мама забрала ребенка из детсада и отвела его в травмпункт. Там у мальчика диагностировали перелом носа. Лечение заняло около двух месяцев. Из иска следует, что в течение этого времени «ребенок не мог посещать детский сад, вести активный образ жизни, испытывал постоянные боли, периодически у него шла кровь, долгое время было опухшее лицо, синяки под глазами». Он стал жаловаться на головные боли, носовое кровотечение и нарушение сна. Кроме того, у него возник панический страх перед посещением детсада.

Суд исковые требования удовлетворил частично. В пользу истца с детсада и администрации города взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей. Дело дошло до апелляции, но определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного решение было оставлено без изменения.

ИА «Орелград»