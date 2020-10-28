Орловским врачам запретили высказываться о коронавирусе

28.10.2020 | 15:53 Новости, Общество

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Минздрав считает, что так надо для «повышения эффективности информирования населения».

Минздрав РФ приказал подведомственным медицинским учреждениям согласовывать любые высказывания о коронавирусе. О письме министерства рассказала «Медуза» со ссылкой на текст имеющегося в распоряжении редакции документа.

Федеральные чиновники требуют от руководителей медучреждений согласовывать с пресс-службой Минздрава «любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции». Делать это следует «в письменной или устной форме», «по электронной почте или по телефону».

Единственным подведомственным Минздраву учреждением на Орловщине является областная психиатрическая больница. Все остальные больницы подчиняются региональному департаменту здравоохранения.

Минздрав пояснил СМИ, что требование согласовывать комментарии сделано «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

Напомним, как уже писал «Орелград», во время первой волны коронавируса в Орловской области не раз звучали резонансные высказывания медиков. К примеру, главный инфекционист региона Виктория Адоньева заявила СМИ, что количество заболевших коронавирусом растет, а «плато не будет». Особо медик отметила, что число больных наверняка вырастет после голосования по Конституции. «Пусть голосуют, кто хочет, но в городе больше коек нет», -сказала врач. После этого интервью губернатору Орловской области Андрею Клычкову звонили представители администрации президента. Свою проверку слов Адоньевой обещала и прокуратура.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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