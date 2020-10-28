По делу о взятках в ОГУЭТ наказали студентку

Девушку оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Орловские силовики раскрыли очередное дело о взятке в ОГУЭТ. На этот раз речь идет о девушке, которая передала проректору вуза 28 000 рублей за хорошие оценки. Суд уже вынес свой вердикт.

Студентку признали виновной по статье о даче взятки в значительном размере, рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области. Суд приговорил девушку к штрафу в размере 300 000 рублей.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении самого проректора института находится на рассмотрении в Советском суде. Его судят по обвинению в получении взяток.

Как уже писал «Орелград», в сентябре этого года в Орле осудили мужчину, который в интересах некоего студента вуза в 2018 году передал проректору взятку в 29 000 рублей. Посредника оштрафовали на 400 000 рублей.

Ранее по аналогичному делу силовики задержали жительницу Орла, которая в 2018 году помогла студенту и проректору ОГУЭТ договориться о передаче взятки на ту же сумму — 29 000 рублей. Взамен на деньги учащийся должен был получить положительные оценки за предметы.

ИА «Орелград»