Клычков показал, как парк Победы закладывают плиткой

Подрядчик продолжает и «санитарную очистку» леса.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в очередной раз выложил в Сеть снимки из парка Победы в областном центре. Глава региона, который взялся «лично контролировать» ход работ в парке, показал, как рабочие закладывают плиткой аллеи.

Клычков сообщил, что «на данный момент на объекте трудятся 230 человек, задействовано 36 единиц техники». Благоустройство идет «хорошими темпами», наблюдается «опережение графика». Судя по фотографиям, главные работы в парке – укладка плитки на дорожки. «Тропиночная сеть практически выложена», — написал Клычков.

Также губернатор рассказал, что в рамках санитарной очистки лесного массива из парка Победы «в день вывозится порядка 30-40 КамАЗов сухостоя и мусора».

Напомним, благоустройство парка Победы сопровождается скандалами. Работы здесь начались еще до того, как их согласовал горсовет. Но без разрешения городских депутатов проводить работы в рекреационных зонах города нельзя. Тем не менее, как уже писал «Орелград», рабочие и техника в парке появились задолго до решения горсовета. А губернатор Клычков еще до сессии 14 октября, где депутаты все же согласовали работы, прямо дал понять, что благоустройство парка будет идти, как задумано, и пообещал «лично контролировать» ход работ.

Напомним, проект благоустройства парка Победы на согласование депутатам мэрия направила еще в августе. Этот объект стал победителем рейтингового голосования, устроенного властями. Также в прошлом году концепция благоустройства этого орловского парка от ООО «ХЭДС ГРУПП» стала победителем всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса.

Подряд на благоустройство парка выиграл любимый орловскими властями «Триумф». В мэрии цену госконтракта не озвучили. Но ранее Клычков сам рассказал, что «на эти цели выделяется порядка 250 млн. рублей».

ИА «Орелград»