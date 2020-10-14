Депутаты согласовали скандальный ремонт парка Победы

Работы на объекте начали задолго до разрешения Орловского горсовета.

Депутаты Орловского горсовета на внеочередной сессии 14 октября одобрили «архитектурный облик» парка Победы в Орле. «За» проголосовали 33 депутата. При этом, как уже писал «Орелград», рабочие и техника в парке появились задолго до решения горсовета. А губернатор Клычков еще до сессии прямо дал понять, что благоустройство парка будет идти, как задумано, и пообещал «лично контролировать» ход работ.

Напомним, проект благоустройства парка Победы на согласование депутатам мэрия направила еще в августе. Этот объект стал победителем рейтингового голосования, устроенного властями. Также в прошлом году концепция благоустройства этого орловского парка от ООО «ХЭДС ГРУПП» стала победителем всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса.

Для того чтобы проект воплотился в жизнь, по закону требуется согласование Орловского горсовета: парк находится в рекреационной зоне. Правда, вчера, 13 октября, то есть почти за сутки до внеочередной сессии городского парламента, губернатор Андрей Клычков разместил у себя в соцсетях пост, где указал, что «материалы согласовывались с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области». О роли горсовета Клычков не написал ни слова. Более того, он подтвердил, что в парке уже работают люди и техника.

Вчера же, 13 октября, состоялось заседание профильного комитета горсовета нового созыва. В августе члены этого комитета, напомним, отправили проект парка на доработку. А вчера – приняли как есть. Член комитета Владимир Строев написал в соцсети, что «после двухчасовой дискуссии принято решение большинством комитета об одобрении проекта». При этом выразил благодарность председателю областного совета ветеранов Николаю Кутузову, который предложил некое «взвешенное и гармоничное решение, которое устроило большинство депутатов». Напомним, ранее администрация Орла собрала ветеранов, чтобы «прикрыть» их мнением незаконные, по сути, работы в парке Победы.

Именно администрация Орла, не дожидаясь окончательного согласования от горсовета, провела торги на поиск фирмы, которая займется благоустройством парка. Контракт чиновники заключили с «Триумфом» — любимым подрядчиком властей при губернаторе Андрее Клычкове.

Сам Клычков заявил, что сегодня в парке «полным ходом» идут «подготовительные работы». При этом на приложенных им же снимках видно, что рабочие уже кладут тротуарную плитку на дорожках парка.

— Сегодня на реконструкции объекта задействовано 150 человек, подрядчик готов усилить работы еще на 30% рабочих мест с тем, чтобы наш Парк Победы успеть благоустроить в самые кратчайшие сроки. Для меня реконструкция парка принципиальное дело и я лично буду контролировать ход работ, — пообещал Андрей Клычков.

ИА «Орелград»