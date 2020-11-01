На трассе Орел-Брянск активизировались нелегальные грузоперевозчики

1.11.2020 | 12:00 Новости, Происшествия

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Всего за неделю на это дороге было поймано восемь нарушителей.

За неделю на автодороге Орел-Брянск было выявлено 8 случаев нарушения законодательства при перевозке подкарантинной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Нарушителей ловил передвижной дорожный пост.

Дело в том, что инспекторы Россельхознадзора дежурят на указанной трассе совместно с сотрудниками ДПС. Последние останавливают грузовики для проверки. Затем к досмотру приступают сотрудники надзорного ведомства, в котором уточнили, что рейды проводятся «в целях обеспечения охраны территории Орловской области от проникновения и распространения карантинных объектов при перевозках зерна, продуктов его переработки и другой растительной продукции».

Как было упомянуто выше, всего за одну неделю на трассе Орел-Брянск было выявлено восемь нарушений правил перевозки грузов. Инспекторы на месте визуально осмотрели 186 тонн подкарантинной продукции. В ходе досмотра карантинных объектов в грузах обнаружено не было, сообщили в ТУ Россельхознадзора.

Тем не менее, в каждом случае по фактам выявленных нарушений были составлены протоколы. Виновных привлекли к административной ответственности за отсутствие карантинного сертификата на перевозимый груз. Кроме того, с нарушителями провели «разъяснительные беседы по недопущению подобных нарушений в дальнейшем».

ИА «Орелград»

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