Тысячи орловцев ушли на удаленку

1.11.2020 | 13:00 Новости, Общество

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Почти тысяча организаций разрешила сотрудникам работать дома.

В Орловской области в настоящий момент на удаленной работе трудятся 5,5 тысячи человек, работающих в 995 организациях. Такие данные привели в областном управлении труда и занятости. Напомним, что дистанционная занятость – новшество 2020 года. Она начала массово вводиться в связи с распространением коронавируса. Впрочем, до сих пор нет четкого правового регулирования такой работы, хотя уже скоро этот механизм должен появиться.

Так, в управлении напомнили, что глава Минтруда РФ Антон Котяков, выступая на октябрьском съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что уже подготовлены поправки в Трудовой кодекс. Эти изменения направлены на регулирование дистанционной занятости. В частности, законопроект предусматривает возможность совмещать работу из дома и офиса.

По данным Орелстата, в январе-августе 2020 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности в Орловской области составила 203,3 тысячи человек. В августе в общей численности работающих на предприятиях 157,5 тысячи человек, или 78,3 процента  составляли штатные  работники. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,6 тысячи человек.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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