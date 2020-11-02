Орловцам начнут измерять температуру в магазинах

А на спортивные мероприятия снова перестанут пускать зрителей.

В Орловской области продолжают ужесточать меры борьбы с коронавирусом. Посетителям торговых центров и точек общепита теперь будут измерять температуру, а спортивные мероприятия вновь будут проходить без зрителей. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Так, сообщается, что с 1 ноября вступили в силу поправки в указ губернатора Андрея Клычкова, в соответствии с которыми торгово-развлекательные центры и организации общественного питания в Орловской области обязали измерять температуру посетителей на входе. Тех, у кого температура будет превышать норму, в заведения не пропустят.

Со 2 ноября физкультурные и спортивные мероприятия в Орловской области будут снова проходить при пустых трибунах. Такое решение принял региональный оперштаб. Относится это и к сдаче комплекса ГТО.

ИА «Орелград»