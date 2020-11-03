Еще 128 орловцев заразились коронавирусом

Общее число случаев достигло 12 360

Медики подтвердили коронавирус еще у 128 жителей Орловской области, общее число случаев достигло 12 360, сообщили в федеральном оперштабе.

Также за сутки выздоровели 206 человек, количество победивших вирус выросло до 9262. Число летальных исходов не изменилось — 158.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 673 686. За последние сутки медики подтвердили диагноз у 18 648 человек. С начала пандемии выздоровели 1 251 364 человека, умерли 28 828.

ИА «Орелград»