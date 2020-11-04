В Орле проверили выплаты медикам за борьбу с COVID-19

4.11.2020 | 9:30 Важное, Медицина, Новости

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Мониторинг был проведен параллельно со Счетной палатой РФ.

Контрольно-счетная палата Орловской области представила результаты мониторинга федеральных стимулирующих выплат медикам, оказывающим медпомощь пациентам с коронавирусом и представителям «групп риска» заражения новой коронавирусной инфекцией. Проверяемый период охватил апрель-август 2020 года, а объектом контрольного мероприятия стал региональный департамент здравоохранения. Именно он был главным распорядителем средств, поступивших в Орел из федерального бюджета.

Результаты мониторинга показали, что медпомощь оказывалась сотрудниками 40 медицинских организаций Орловской области. В связи с изменением эпидемиологической обстановки в регионе коечный фонд для приема больных новой коронавирусной инфекцией с июля 2020 года начал расти. Соответственно, возросло количество медперсонала, получающего федеральные стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку.

«Предоставление учреждениям здравоохранения средств субсидии на осуществление стимулирующих выплат осуществлялось исходя из заявленного объема финансовой потребности, указанного учреждениями здравоохранения в ежемесячной заявке на финансирование выплат стимулирующего характера», — отмечено в отчете КСП.

По состоянию на 1 сентября 2020 года департаментом здравоохранения медучреждениям региона было перечислено 362,5 миллиона рублей, поступивших из федерального бюджета. Из них почти 240 миллионов предназначались на выплаты работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19. Оставшаяся сумма была предназначена для тех, кто работает с «группами риска».

По данным КСП, кассовое исполнение расходных обязательств по выдаче стимулирующих выплат составило 358,82 миллиона рублей, или 99 процента. Кроме того, из областного бюджета медикам было выплачено еще 2,82 миллиона рублей. Задержек перечисления субсидий аудиторы не выявили. Но они отметили, что на начальном этапе в нормативных актах, изданных правительством РФ, «отсутствовали критерии для осуществления начислений и выплат стимулирующего характера медицинским работникам». Это привело к необходимости доначислений и перерасчета выплат за апрель 2020 года.

Итоги мониторинга были рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области, также они были направлены в Счетную палату РФ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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