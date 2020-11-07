Клычков назвал цену, за которую готов продать детдом

Губернатор в очередной раз приказал выставить детдом на торги.

Оправившийся от коронавируса губернатор Андрей Клычков распорядился вновь выставить на торги государственное имущество, включенное в региональный план приватизации. Причем в список попали те лоты, которые уже не раз выставлялись на торги, но на которые так и не нашлось покупателей. В связи с этим губернатор распорядился изменить процедуру.

Если раньше власти пытались провести стандартный электронный аукцион, участник которого должны были конкурировать между собой, повышая начальную цену лота, то новые продажи пройдут путем публичного предложения. Это означает, что участники таких торгов вправе предлагать цену, которая будет ниже установленной организаторами начальной цены. Соответственно, бюджет области недосчитается части изначально запланированных от приватизации поступлений.

На каждый лот утверждена так называемая цена отсечения – это предел, ниже которого имущество продано быть не может. В списке госимущества, которое выставят на продажу на новых условиях, оказался и детский дом в поселке Колпна. Как уже писал «Орелград», его уже не раз пытались пустить с молотка, но заявки от участников так и не поступили.

Это здание, имеющее назначение жилого, площадью 1113,1 квадратных метра расположено на улице Чкалова. Вместе с ним с молотка попытаются пустить земельный участок и зеркало, которое долгое время шло отдельным лотом. Начальную цену Клычков утвердил в размере 5,994 миллиона рублей, то есть она осталась на прежнем уровне.

Однако теперь утверждена и цена отсечения – 2,997 миллиона рублей. Это та самая цена, ниже которой организаторы торгов не имеют права продать детдом. Таким образом, при продаже детского дома губернатор готов уступить потенциальным покупателям, если таковые найдутся, практически 3 миллиона рублей.

Также путем публичного предложения глава региона велел продать навес для машин в Глазуновском районе, хозяйство по выращиванию женьшеня и лекарственных трав под Хотынцом, нежилой недострой в Орловском районе и грузовую буровую установку на базе автомобиля ЗИЛ-131. Отметим, что по каждому лоту цена отсечения будет примерно вдвое меньше начальной цены.

ИА «Орелград»