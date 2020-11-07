Трое детей спасли орловца от «коронавирусного» штрафа

Мужчина отделался предупреждением за нахождение на рынке без маски.

Очередной «коронавирусный» правонарушитель был пойман с поличным в Орловской области. Подробности рассказала пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, который рассмотрел это административное дело. Из материалов следует, что местный житель был уличен в правонарушении 20 октября. В тот день он торговал на местном рынке. Там же проходил плановый рейд, участники которого проверяли соблюдение гражданами и предприятиями введенных из-за коронавируса ограничений.

На свою беду, торговец к моменту визита комиссии находился без маски. Его тут же обвинили в нарушении правил поведения в период действия режима повышенной готовности. Напомним, данный режим на территории региона действует с апреля 2020 года. На мужчину составили протокол о том, что он «не исполнил обязанность по использованию при входе и нахождении на объектах розничной торговли средств защиты органов дыхания – маски или респиратора».

Ему грозил штраф в размере до 30 тысяч рублей. Но суд учел данные о его личности и имущественном положении. В частности, было учтено наличие у него на иждивении трех несовершеннолетних детей. Учитывая обстоятельства, постановлением Новодеревеньковского районного суда правонарушитель получил наказание в виде предупреждения. Кстати, сам торговец свою вину отрицать не стал.

ИА «Орелград»