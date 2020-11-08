На орловских дорогах поймали 1250 водителей без прав

Многие нарушители забыли права дома или вообще не получали их.

Орловская Госавтоинспекция решила напомнить жителям региона об ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения и выступила с обращением. Поводом для этого послужила статистика. Согласно ей, за 10 месяцев 2020 года в Орловской области сотрудниками ГИБДД было выявлено около 1250 фактов, когда за рулем находились водители, не имеющие права управления транспортными средствами.

В инспекции уточнили, что речь идет о случаях, когда водители не имеют удостоверения, так как не получили его в органах ГИБДД, а не про те случаи, когда они были лишены прав по решению суда из-за нарушения Правил дорожного движения. Нередко такие водители становятся виновниками ДТП, да и вообще представляют угрозу.

В связи с этим Госавтоинспекция Орловской области официально напомнила жителям региона о том, что «управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения, — это не только грубое нарушение ПДД, но и ситуация, которая может привести к самым серьезным последствиям и человеческим жертвам».

Закон допускает единственное исключение, когда человек может сесть за руль без прав. Речь идет об учениках автошкол, да и то управлять автомобилем они должны обязательно в присутствии инструктора. Во всех остальных случаях КоАП РФ предусматривает наказание. Так, если водитель попросту забыл права дома, ему грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

«Следует учесть, что, выписывая штраф за забытые права, инспектор не имеет права разрешать продолжать движение — транспортное средство отправится на штраф-стоянку», — подчеркнули в областном УГИБДД.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения или соответствующей категории водительских прав предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В данном случае транспортное средство также задерживается, а водителя отстраняют от управления.

Аналогичный по величине штраф предусмотрен за вождение с просроченными правами и с правами, в которых содержится неверная информация, например, при смене фамилии или имени. Недействительное водительское удостоверение приравнивается к его отсутствию.

«Ответственность несут как лица, управляющие транспортом без водительских прав, так и собственник, передавший автомобиль этому водителю, — напомнили в УГИБДД. — В случае если водителем без прав оказался несовершеннолетний, ответственность за него понесут его родители или опекуны».

ИА «Орелград»