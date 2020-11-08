Орловцам посоветовали перейти на удаленку

Региональный оперштаб разослал очередные рекомендации.

Муниципальные районы и городские округа Орловской области приступили к выполнению очередного решения, принятого региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В документе содержатся новые рекомендации, которые, впрочем, по сути своей обязательны к исполнению. Их характер свидетельствует об очередном витке ужесточения введенных ранее ограничений.

Речь о полном локдауне пока не идет. Однако работодателям региона рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы и организовать гибкий график начала и окончания рабочего дня при значительном количестве работников. Сделать это необходимо «с целью предотвращения скопления людей перед началом и по окончании рабочего дня».

Организациям, оказывающим услуги гражданам, рекомендовано минимизировать личные контакты с клиентами и, по возможности, перевести оказание услуг в дистанционный формат. Этот «совет» адресован организациям соцобслуживания, медицинским организациям, банкам, МФЦ и его филиалам, коммунальщикам и другим. При отсутствии возможности оказания услуг в дистанционном формате рекомендовано принять меры по предотвращению скопления людей. В частности, можно организовать очный прием только по предварительной записи, с соответствующим временным интервалом между посетителями.

ИА «Орелград»