В Орле разоблачили взломщика спутниковых телеканалов

Житель региона попался при попытке продать «пиратскую» антенну.

Необычное уголовное дело рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Оно было возбуждено в отношении жителя Орловского района, которого обвинили по редко применяемой ч.2 ст.273 УК РФ (умышленное преступление в сфере компьютерной информации).

Из материалов дела следует, что у молодого человека на руках имелась кустарным образом модифицированная смарт-карта. Она содержала компьютерную информацию, предназначенную для несанкционированной нейтрализации средств защиты спутниковой компании.

Иными словами, эта смарт-карта позволяла декодировать защиту спутниковых телеканалов и получать доступ к их просмотру. В частности, по таким подпискам можно было бесплатно смотреть пакеты каналов «Единый», «Детский», «Ночной», «Наш футбол» и «Матч! Футбол». Причем активной эта карта была бы до 2022 года.

Молодой человек разместил в интернете объявление о продаже спутниковой антенны с конвектором и коммутационными проводами, спутниковым приемником и указанной смарт-картой. Все это он оценил в 3000 рублей. Вскоре ему позвонил покупатель, в роли которого выступил оперативник отдела «К» УМВД России по Орловской области.

В результате было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка». Покупатель и продавец созвонились и договорились о сделке. Продавец пояснил, что покупка антенны позволит бесплатно смотреть платные спутниковые телеканалы. Вскоре они встретились в Орле. Продавец передал покупателю оборудование, после чего был задержан.

В ходе следствия было установлено, что своими преступными действиями он причинил правообладателю имущественный вред в размере около 25 тысяч рублей, а также нанес ущерб деловой репутации компании. Подсудимый признал себя виновным в полном объеме. Ему было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

В течение этого времени осужденному запрещено покидать место своего жительства в период времени с 23 до 6 часов, изменять место жительства без разрешения надзорного органа и выезжать без разрешения за пределы Орловского района. Кроме того, в пользу «опороченной» им телекомпании взыскан ущерб в размере 25,2 тысячи рублей. Спутниковую антенну со всем нелегальным оборудованием суд постановил уничтожить.

ИА «Орелград»