Виновник ДТП только в Москве узнал, что сбил человека под Орлом

Удивительное уголовное дело о ДТП рассмотрел орловский суд.

Подробности процесса сообщила пресс-служба Орловского районного суда. Происшествие произошло в октябре 2019 года, в темное время суток. Восстановить картину удалось по показаниям свидетелей и самого обвиняемого. Последний рассказал, что примерно в 19 часов на автомобиле КамАЗ выехал из Орла в Балашиху. Он двигался по трассе М-2 «Крым».

Со слов обвиняемого, по дороге он увидел впереди на обочине грузовую «Газель», которая стояла без включенных аварийных сигналов, без знака аварийной остановки и с выключенными фарами. Уверял, что автомобиль появился для него в зоне видимости внезапно. Он вывернул руль влево и объехал «Газель». Уже при подъезде к Московской области ему позвонили сотрудники полиции, сказали, что он сбил человека в Орловском районе, и попросили вернуться в Орел.

Водитель подчинился. Он настаивал на том, что не почувствовал ни толчка, ни удара, а при осмотре своего грузовика не видел следов ДТП. Однако судом было установлено, что КамАЗ сначала врезался в «Газель», а затем сбил стоявшего рядом с ней человека. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.

Его судьба действительно трагична, так как он даже не ехал в той «Газели». Как пояснил в суде водитель этого автомобиля, выступивший в качестве свидетеля, по дороге у него в машине закончился бензин. Он позвонил и попросил привезти ему топливо. Бензин привез как раз тот самый погибший. В момент ДТП водитель сидел за рулем и заводил двигатель, а заправщик стоял рядом.

По словам водителя «Газели», его ослепил свет фар, отразившийся в зеркале заднего вида, после чего машину сильно ударило и «закрутило». Свидетель заявил, что КамАЗ после столкновения начал притормаживать, а проехав метром 100, остановился. Но затем снова поехал дальше.

Впрочем, суд пришел к выводу, что такой квалифицирующий вину признак, как оставление места ДТП, в действиях обвиняемого отсутствует, хотя на этом настаивали следственные органы. В результате действия были квалифицированы по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Виновнику было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также на 2 года его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, с работодателя виновника ДТП в пользу матери погибшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 650 тысяч рублей.

При этом суд учел, что ранее осужденный добровольно перечислил ей в счет компенсации морального вреда 220 тысяч рублей. Добавим, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»