За сутки 136 орловцев заразились COVID-19

Общее число случаев достигло 13 684

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 13 684, за сутки диагноз подтвердился еще у 136 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Вместе с тем выздоровели 111 пациентов, количество победивших вирус выросло до 10 625. Число летальных исходов не изменилось — 169.

В целом по России вновь обновлен суточный рекорд прироста больных COVID-19 — 21 983. Общее число случаев достигло 1 880 551. С начала пандемии выздоровели 1 406 903 пациента (+18 735), умерли 32 443 (+411).

ИА «Орелград»