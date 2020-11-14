Еще два орловца умерли от коронавируса

14.11.2020 | 10:54 Новости, Общество

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Общее число жертв достигло 171

За сутки еще два жителя Орловской области умерли от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число летальных исходов достигло 171.

Вместе с тем за день диагноз подтвердился у 134 орловцев, количество случаев в регионе выросло до 13 818. Выздоровели 10 768 человек (+143).

В России обновлен суточный рекорд прироста больных COVID-19 — 22 702. Общее число превысило 1,9 млн человек. С начала пандемии выздоровели 1 425 529 пациентов (+18 626), умерли 32 834 (+391).

ИА «Орелград»

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