Суд оценил дорожный конфликт с использованием пистолета

Вступил в силу приговор в отношении орловца, угрожавшего оружием.

Перед судом предстал житель Шаблыкинского района, которого Урицкий районный суд признал виновным по ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). Речь идет о газовом пистолете, который, как было установлено, был переделан в боевое огнестрельное оружие. Оно было приспособлено для стрельбы патронами калибра 9 мм, которые используются для пистолета Макарова, автоматического пистолета Стечкина, пистолетов-пулеметов «1111-90», «Кедр», «Кипарис» и другого автоматического оружия.

Интересно, что переделанный пистолет всплыл в ходе дорожного конфликта. Было установлено, что после полуночи подсудимый возвращался на своей иномарке в деревню с фермы, которую охранял. По дороге он случайно сбил мотоцикл, оставленный на проезжей части. Дело в том, что мотоциклист приехал на помощь приятелю, попавшему в ДТП. Тот не справился с управлением и съехал на своем мотоцикле в кювет.

Из-за сбитого на дороге мотоцикла возник конфликт. Довольно быстро к месту происшествия подъехали родственники обиженного мотоциклиста. Разговор шел на повышенных тонах. Ситуация явно складывалась не в пользу подсудимого. Тогда он сбегал к своей машине и вернулся обратно с пистолетом в руке. Оружие направил на «толпу» и начал угрожать. Впрочем, все эти действия он производил лишь со слов свидетелей. Сам подсудимый все это отрицал и вину свою так и не признал.

Однако было установлено, что один из участников дорожного конфликта сумел выбить пистолет у него из руки, после чего обезоруженного автовладельца поколотили. Пистолет один из участников конфликта выбросил в кювет, предварительно вытащив из него обойму. Позже, при осмотре места происшествия, его нашли сотрудники полиции. Итогом всех этих «разборок» стало возбуждение уголовного дела за незаконное хранение оружия. Суд счел вину подсудимого доказанной и приговорил его к лишению свободы сроком на 1 год условно, установив испытательный срок 2 года.

ИА «Орелград»