Орловского рецидивиста обвинили в краже и неуважении к суду

Вскоре он окажется на скамье подсудимых.

К передаче в суд готово уголовное дело 41-летнего орловца. Мужчину обвинили по достаточно редкой статье – неуважение к суду. Также доказано, что он совершил кражу.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, преступление мужчина совершил в январе 2018 в селе Спасское-Лутовиново. Ранее судимый злоумышленник украл телевизор из дома своей знакомой. Ущерб женщине оценили в 9 тысяч рублей.

Год спустя, осенью 2019 года, мужчина, находясь в зале Мценского районного суда, публично оскорбил судью.

Дело уже готово к передаче в суд. За бранные слова в адрес судьи обвиняемому грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы или арест на полгода. За кражу рецидивист может получить реальный срок.

ИА «Орелград»