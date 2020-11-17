Орловчанку лишили водительских прав за нарушения в Москве

Жительница региона временно ограничена в праве на управление транспортом.

Решение о временном ограничении на пользование специальным правом вынес Верховский районный суд Орловской области. Как пояснили в его пресс-службе, оно было принято по итогам рассмотрения административного дела по иску судебного пристава-исполнителя. Речь идет о праве управления транспортными средствами.

Основанием для подачи иска стал немалый долг, который накопился у местной жительницы по штрафным санкциям. Из материалов дела следует, что у приставов находятся 23 исполнительных производства, объединенных в одно сводное производство.

Все они были возбуждены на основании исполнительных документов, выданных в Москве, Московской и Тульской областях. Причиной стали неоплаченные орловчанкой штрафы, выписанные ей администратором Московского парковочного пространства, управлением ГИБДД по городу Москве, Центром видеофиксации ГИБДД по Московской области и другими учреждениями.

Общая сумма неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения и правил парковки составляет 18 тысяч рублей. В суде подчеркнули, что нарушительница предупреждалась о возможности приостановления действия специального права и обращении взыскания на заработную плату. Несмотря на это, задолженность погашена не была.

Поскольку в добровольном порядке требования исполнительных документов не были исполнены, а задолженность превышает 10 тысяч рублей, суд исковые требования судебного пристава-исполнителя удовлетворил. Действие водительских прав орловчанки приостановили до полного погашения задолженности по исполнительному производству.

ИА «Орелград»