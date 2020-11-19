Мэрия Орла оттягивает возвращение ярмарок

А депутаты не настаивают, а «еще раз рекомендуют» вернуть ярмарки на площади Комсомольскую и Жукова

Мэрия Орла до сих пор не издала постановление о работе ярмарок выходного дня в 2021 году. Прежнее скандальное постановление экс-главы администрации Александра Муромского, закрывающее ярмарки на площадях Комсомольской и Жукова, было отменено под давлением прокуратуры.

На заседании профильного комитета горсовета выяснилось, что мэрия «все еще работает над постановлением», а в планах у чиновников — «увеличение площадок под ярмарки выходного дня».

«Учитывая важность этого вопроса, народные избранники приняли решение вернуться к нему до конца этого месяца, а также еще раз рекомендовали администрации города включить эти две площадки в обновлённое постановление на 2021 год», — заявила пресс-служба горсовета.

ИА «Орелград»