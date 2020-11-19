Под Орлом девушку ограбили возле памятника воинам-освободителям

19.11.2020 | 17:05 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Преступление было совершено на территории Урицкого района.

Уголовное дело о хищении чужого имущества рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Оно было возбуждено в отношении местного селянина. Было установлено, что преступление он совершил в мае 2020 года. Вину парень признал и рассказал следствию и суду, как все произошло.

С его слов, в тот день он вместе с братом находился на площадке у памятника войнам-освободителям, расположенном возле здания администрации Подзаваловского сельского поселения. Там как раз устанавливали бордюрные камни. Около 18 часов вечера к ним подошла девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она предложила новым знакомым с ней выпить. Те отказываться не стали.

В ходе «застолья» ей позвонила мама, которая попросила перевести деньги. Девушка в своем телефоне открыла банковское приложение и попыталась перевести денежные средства, но из-за плохого интернета у нее ничего не получилось. Затем пошел сильный дождь. Подсудимый с братом ушли в здание местного клуба, а девушка осталась сидеть на улице.

Она была настолько пьяна, что отказалась идти в клуб и легла прямо на строительный поддон. Спустя некоторое время за девушкой пришла ее мать и увела ее с собой. Когда они ушли, подсудимый заметил, что на поддоне остался мобильник. Он подошел к нему и взял телефон в руки. В этот момент на экране высветилось банковское приложение, которое было открыто. На счете находилось около 28 тысяч рублей, которые злоумышленник и похитил. Сначала он перевел чужие деньги на карту своего брата, а уже тот затем перевел их ему.

Телефон он спрятал возле дома культуры, предварительно вынув из него и выбросив сим-карту. Девушка же, протрезвев, отправилась в полицию. Вскоре преступник был разоблачен. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 1 год и 6 месяцев.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования