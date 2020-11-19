Под Орлом девушку ограбили возле памятника воинам-освободителям

Преступление было совершено на территории Урицкого района.

Уголовное дело о хищении чужого имущества рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Оно было возбуждено в отношении местного селянина. Было установлено, что преступление он совершил в мае 2020 года. Вину парень признал и рассказал следствию и суду, как все произошло.

С его слов, в тот день он вместе с братом находился на площадке у памятника войнам-освободителям, расположенном возле здания администрации Подзаваловского сельского поселения. Там как раз устанавливали бордюрные камни. Около 18 часов вечера к ним подошла девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она предложила новым знакомым с ней выпить. Те отказываться не стали.

В ходе «застолья» ей позвонила мама, которая попросила перевести деньги. Девушка в своем телефоне открыла банковское приложение и попыталась перевести денежные средства, но из-за плохого интернета у нее ничего не получилось. Затем пошел сильный дождь. Подсудимый с братом ушли в здание местного клуба, а девушка осталась сидеть на улице.

Она была настолько пьяна, что отказалась идти в клуб и легла прямо на строительный поддон. Спустя некоторое время за девушкой пришла ее мать и увела ее с собой. Когда они ушли, подсудимый заметил, что на поддоне остался мобильник. Он подошел к нему и взял телефон в руки. В этот момент на экране высветилось банковское приложение, которое было открыто. На счете находилось около 28 тысяч рублей, которые злоумышленник и похитил. Сначала он перевел чужие деньги на карту своего брата, а уже тот затем перевел их ему.

Телефон он спрятал возле дома культуры, предварительно вынув из него и выбросив сим-карту. Девушка же, протрезвев, отправилась в полицию. Вскоре преступник был разоблачен. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 1 год и 6 месяцев.

ИА «Орелград»