Под Орлом погиб водитель иномарки, столкнувшейся с автобусом

19.11.2020 | 10:12 Новости, Происшествия

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Мужчине было 50 лет.

Вчера, 18 ноября на трассе М-2 Крым под Орлом произошло смертельное ДТП. 50-летний водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом.

Авария случилась около 16.30 на 382 километре трассы. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, водитель «Фольксваген Поло» едва тронулся с места, чтобы развернуться, и тут же врезался в автобус «Мерседес», который ехал со стороны Москвы в направлении Белгорода.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

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