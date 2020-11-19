Под Орлом погиб водитель иномарки, столкнувшейся с автобусом

Мужчине было 50 лет.

Вчера, 18 ноября на трассе М-2 Крым под Орлом произошло смертельное ДТП. 50-летний водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом.

Авария случилась около 16.30 на 382 километре трассы. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, водитель «Фольксваген Поло» едва тронулся с места, чтобы развернуться, и тут же врезался в автобус «Мерседес», который ехал со стороны Москвы в направлении Белгорода.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»