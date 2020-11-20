Больницу скорой помощи в Орле перепрофилируют под COVID-19

«Профильные» отделения больницы им. Семашко переведут в другие медучреждения города.

Больницу скорой помощи им. Семашко в Орле перепрофилируют для лечения больных с коронавирусом. Об этом на брифинге для СМИ 20 ноября рассказал глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.

Пока речь идет об отделениях хирургии и гинекологии. По информации Залогина, сейчас помощь в больнице им. Семашко оказывают по всем направлениям, но параллельно идет работа по перепрофилированию ряда корпусов, в том числе – для оснащения коек системой подачи кислорода.

Как только эти работы завершат, хирургическое отделение больницы им. Семашко переведут в ООКБ, а гинекологическое – в перинатальный корпус НКМЦ им. Круглой.

«Сейчас этот вопрос также прорабатывается», — уточнил чиновник.

Напомним, ранее вице-спикер Правительства РФ Татьяна Голикова рапортовала президенту Владимиру Путину, что Орловская область – одна из проблемных по занятости коечного фонда. По информации Голиковой, по состоянию на 18 ноября в регионе были свободны лишь 5% коек. Буквально в тот же вечер губернатор Клычков заявил, что этот показатель равен 10%, а на следующий день Залогин заверил, что доля незанятых коек составляет уже 17%.

ИА «Орелград»