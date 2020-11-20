В Орле на Наугорке машина сбила подростка

15-летняя девочка переходила дорогу не по «зебре».

Вчера, 19 ноября в Орле под колеса автомобиля попала 15-летняя девушка. Она решила перейти дорогу там, где удобнее, не дойдя нескольких метров до пешеходного перехода.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария случилась около 20.30 в районе дома №19 по Наугорскому шоссе. За рулем сбившего подростка «Шевроле Круз» сидела 36-летняя женщина. Она ехала со стороны улицы Скворцова в направлении улицы Цветаева.

Сообщается, что 15-летняя девочка в аварии получила травмы. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в зоне видимости пешеходного перехода.

ИА «Орелград»