В ДТП под Орлом погиб 18-летний водитель

21.11.2020 | 23:42 Важное, Новости, Происшествия

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Еще две 16-летние девушки пострадали и госпитализированы

В автокатастрофе в Орловской области погиб 18-летний парень, сообщили «Орелграду» в регуправлении МВД. Две 16-летние девушки госпитализированы с травмами.

Трагедия произошла в 14.00 21 ноября на 37 км трассы Орел-Ефремов. Установлено, что парень ехал за рулём ВАЗ-2115. В условиях плохой видимости он пересек сплошную полосу и на «встречке» столкнулся с КамАЗом.

«В результате ДТП водитель транспортного средства ВАЗ погиб, пассажиры легкового автомобиля — две девочки 2004 г. р. получили телесные повреждения, госпитализированы. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД по Орловскому району», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград», фото МЧС

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