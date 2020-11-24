В Орле закрыли дело о фальсификации на выборах в Госдуму

Секретарь избиркома отделалась судебным штрафом.

Орловский районный суд по ходатайству следствия прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении секретаря избирательной комиссии. Против этого возражал прокурор, но суд учел отсутствие у обвиняемой криминального опыта и признание ею своей вины.

Как пояснили в пресс-службе Орловского районного суда, женщина обвинялась в нарушениях, допущенных при проведении выборов депутата Госдумы РФ в сентябре 2019 года. В тот момент она была секретарем избирательной комиссии с правом решающего голоса. По версии следствия, женщина решила завысить показатели явки избирателей, чтобы, тем самым, положительно отметиться перед облизиркомом.

Для этого она сфабриковала документы: от имени 14 избирателей заполнила бланки о желании проголосовать вне участка. Сама за них и расписалась, после чего вместо них же и проголосовала: «заполнила по своему усмотрению избирательные бюллетени, якобы выданные для голосования избирателям».

Далее сфальсифицированные бюллетени она опустила в переносную урну для голосования для последующего их подсчета, «нарушив, таким образом, охраняемые законом интересы общества и государства». Ее действия были квалифицированы по ч.1 ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов, если это деяние совершено членом избирательной комиссии).

Следователь в своем ходатайстве указал, что обвиняемая впервые попалась на совершении преступления, и поэтому уголовное преследование в отношении нее можно прекратить. Прокурор считал, что восстановление социальной справедливости возможно только в случае назначения уголовного наказания.

Позиция следователя на данном этапе перевесила позицию прокурора. Дело о фальсификации на секретаря избиркома закрыли с одновременным назначением ей судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Но в суде отметили, что это постановление еще не вступило в законную силу, так как прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»