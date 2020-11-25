Главе УКХ Фролову предъявили обвинение из-за упавшего на ребенка столба

25.11.2020 | 13:58 Новости, Происшествия

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Силовики расследуют уголовное дело о халатности.

И.о. руководителя МКУ УКХ г. Орла предъявили обвинение по уголовному делу о халатности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Фамилия чиновника не названа, однако известно, что с 2019 года исполняет обязанности главы УКХ Дмитрий Фролов. Его посчитали ответственным за падение столба на мальчика, который гулял по площади Ленина в Орле.

Как уже писал «Орелград», инцидент произошел летом этого года. О случившемся СМИ рассказали родители ребенка. По их версии, трехлетний мальчик прислонился к световой опоре, чтобы завязать шнурки. Упавший столб сломал ему ключицу.

В СКР по Орловской области возбудили уголовное дело о халатности. К слову, по версии следствия, мальчик задел столб, когда пробегал по газону.

Позже в рамках прокурорской проверки выяснилось, что световая опора оказалась бесхозной: она «не состояла на учете в органах местного самоуправления г. Орла, в связи с чем ее содержание должным образом не осуществлялось».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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