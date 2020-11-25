Орловцы проболели 5000 лет в 2020 году

25.11.2020 | 13:23 Медицина, Новости

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Больничные жителей региона обошлись соцстраху в 1,5 млрд рублей

Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обнародовало данные о выплатах жителям региона в текущем году. Их общий объем сопоставим с третью годового бюджета областной столицы. Всего орловцы получили от соцстраха свыше 2 миллиардов рублей.

В Фонде подчеркнули, что речь идет о деньгах, поступивших в рамках проекта «Прямые выплаты». Согласно приведенным данным, около 1,5 миллиардов рублей было потрачено на оплату листков временной нетрудоспособности. Всего в текущем году в Орловской области было выдано 150 тысяч таких пособий.

«К слову, если сложить все дни, проведенные жителями области на больничном по временной нетрудоспособности в 2020 году, то получается, что орловцы проболели 1,8 миллиона дней, то есть почти 5 тысяч лет, — подсчитали в Фонде соцстраха Орловской области. — Средняя продолжительность одного случая составила 12 дней».

На второй строчке оказались ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Всего было произведено 34,5 тысячи таких выплат на общую сумму 286 миллионов рублей. На третьей строчке этого рейтинга расположились пособия по беременности и родам, каковых было выплачено 2,3 тысячи. Их общая сумма составила 234,5 миллиона рублей.

И, наконец, около 45 миллионов было потрачено на оплату 2,5 тысячи единовременных пособий при рождении ребенка.

ИА «Орелград»

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