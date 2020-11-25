В «ночь полиции» орловец избил стража порядка

Полицейский хотел усмирить дебошира, но стал потерпевшим в уголовном деле.

СКР в Орловской области завел уголовное дело на орловца, который избил полицейского в ночь на 10 ноября — перед празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в Северном районе Орла. По версии следствия, 28-летний местный житель напал на полицейского, которого вызвали, чтобы усмирить дебошира. Напавший на стража порядка был пьян, подчеркнули в ведомстве.

Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ведется следствие.

ИА «Орелград»