В «ночь полиции» орловец избил стража порядка

25.11.2020 | 16:30 Новости, Происшествия

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Полицейский хотел усмирить дебошира, но стал потерпевшим в уголовном деле.

СКР в Орловской области завел уголовное дело на орловца, который избил полицейского в ночь на 10 ноября — перед празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в Северном районе Орла. По версии следствия, 28-летний местный житель напал на полицейского, которого вызвали, чтобы усмирить дебошира. Напавший на стража порядка был пьян, подчеркнули в ведомстве.

Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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