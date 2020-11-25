В Орле трамваи временно заменят автобусами

Транспорт на колёсах будет курсировать вместо рельсового на время ремонта Красного моста

На время ремонта Красного моста в Орле «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) заменит трамваи автобусами, заявил директор МУПа Андрей Митин в интервью «Первому областному».

«До моста от трамвайного депо пойдёт челнок в два направления. Нам не нужны какие-то разворотные кольца. На них нужны время и деньги. Два челнока, я думаю, вполне справятся с потоком людей. Кроме того, мы заменим трамваи автобусами. Я думаю, на четвёртом маршруте пойдут четыре хороших автобуса. Также «троечка» будет довозить людей до моста с Пушкинской на автобусе. Те же автобусы, которые у нас сейчас идут через Герцена и Красный мост, поедут через «Дружбу». А вот, например, троллейбусы у нас по-прежнему будут курсировать через Герцена», — сказал Митин.

Новые низкопольные автобусы, которые ТТП недавно взяло в лизинг, должны ходить по центральным улицам Орла, добавил директор предприятия. Он подчеркнул, что маршрут еще не утвержден, но транспорт — это «лицо любого города».

Полуторамиллиардный контракт на ремонт Красного моста получила фирма «Ремспецмост» из Белгородской области — оттуда же, откуда на Орловщину приехали скандальный советник губернатора Сергей Лежнев и глава облздрава Иван Залогин. До этого «Ремспецмост» доделывал ремонт моста «Дружба». Компании разрешили полностью закрыть переправу, чего не позволяли первому подрядчику — «Региональным газораспределительным сетям». В итоге ремонт понадобился «Дружбе» через неделю после открытия.

Закрытие Красного моста для движения запланировано на весну 2021 года.

ИА «Орелград»