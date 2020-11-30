Вдовин взялся накормить голодных львов

Артисты цирка дошли до приемной «Единой России».

Руководство орловского цирка, в котором с весны недоедают животные, обратилось за помощью в общественную приемную «Единой России». Об этом рассказал в Сети вице-спикер облсовета, руководитель фракции ЕР Михаил Вдовин.

Напомним, как уже писал «Орелград», проблемы с питанием четвероногих артистов цирка обозначились весной, с начала пандемии коронавируса. Из-за закрытия заведения администрации стало не хватать денег на питание животных. Цирку не разрешают работать до сих пор, хотя в Орле открыты и театры, и общепит, и торговые центры. В сентябре стало известно, что из-за цирковые львы по-прежнему голодают, а верблюдов пришлось «отдать в добрые руки»

— Так, на прошлой неделе к нам, в Региональное отделение партии «Единая Россия», обратилось руководство орловского цирка с просьбой оказать помощь в приобретении продуктов питания для кормления животных, — написал Вдовин.

Политик уточнил, что проблемой уже «занимаются», «предпринимают необходимые шаги для облегчения жизни четвероногих цирковых артистов»

— Вместе с тем, будем благодарны всем, желающим присоединиться к нам. Телефон для справок: 55- 48- 22, — написал Вдовин на своей странице в соцсети.

ИА «Орелград»