Вдовин взялся накормить голодных львов

30.11.2020 | 16:51 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Артисты цирка дошли до приемной «Единой России».

Руководство орловского цирка, в котором с весны недоедают животные, обратилось за помощью в общественную приемную «Единой России». Об этом рассказал в Сети вице-спикер облсовета, руководитель фракции ЕР Михаил Вдовин.

Напомним, как уже писал «Орелград», проблемы с питанием четвероногих артистов цирка обозначились весной, с начала пандемии коронавируса. Из-за закрытия заведения администрации стало не хватать денег на питание животных. Цирку не разрешают работать до сих пор, хотя в Орле открыты и театры, и общепит, и торговые центры. В сентябре стало известно, что из-за цирковые львы по-прежнему голодают, а верблюдов пришлось «отдать в добрые руки»

— Так, на прошлой неделе к нам, в Региональное отделение партии «Единая Россия», обратилось руководство орловского цирка с просьбой оказать помощь в приобретении продуктов питания для кормления животных, — написал Вдовин.

Политик уточнил, что проблемой уже «занимаются», «предпринимают необходимые шаги для облегчения жизни четвероногих цирковых артистов»

— Вместе с тем, будем благодарны всем, желающим присоединиться к нам. Телефон для справок: 55- 48- 22, — написал Вдовин на своей странице в соцсети.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования