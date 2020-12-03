Главред «Орловской среды» рассказала о вызове в СК из-за статьи о Парахине

Татьяна Филева пожаловалась на давление.

Главный редактор газеты «Орловская среда» Татьяна Филева рассказала о проблемах из-за статьи о мэре Орла Юрии Парахине. Журналистку сегодня, 3 декабря вызвали на допрос в СК по Орловской области. Силовики завели дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, уточнила Филева.

— Уголовное дело, насколько мне известно, имеет прямое отношение к публикации в газете «Орловская среда», которая посвящалось особняку в деревне Кондырева, в котором проживает мэр Орла, тогда глава Орловского района Юрий Парахин, — рассказала Татьяна Филева. — Как журналист я расцениваю сам факт возбуждения этого дела как посягательство на свободу СМИ и право граждан на получение правдивой информации, в том числе и о деятельности чиновников.

Филева заявила, что газета продолжит информировать граждан, а также следственные органы, о деятельности чиновников.

— Будем надеться, что наши публикации станут поводом для расследования уголовных дел в отношении коррумпированных чиновников, — заявила Филева.

Статья «Орловской среды», которая могла стать поводом для возбуждения уголовного дела, называется «Кто застолбил «дорогу в рай»?». В ней идет речь о практически единственной высококачественной дороге со светодиодным освещением в Орловском районе. Ведет она через чистое поле к дому Юрия Парахина, окруженному «личным хвойным лесом», и, вероятно, «в водоохранной зоне». Издание задавалось вопросами, кто разрешил возвести здание в этом месте, провести к нему дорогу и коммуникации, а также кто оплачивал эти расходы.

Как уже писал «Орелград», Юрий Парахин не отрицал, что проживает в доме в деревне Кондырева. Он заявил, что дорога и освещение вдоль нее были обустроены за счет средств дольщиков коттеджного поселка «Мечта», и что оплата за освещение дороги также производится не из бюджетных средств.

Стал ли инициатором возбуждения дела Юрий Парахин, пока неизвестно.

ИА «Орелград»