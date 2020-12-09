Орловцы по-прежнему стоят в очередях в аптеку за антибиотиками

Ранее этим фактом возмутились в Госдуме.

Очереди в муниципальную аптеку на улице Красина в Орле никуда не делись. Люди снова вынуждены стоять на морозе по несколько часов, чтобы купить антибиотик. Фотографию очередного такого ожидания выложила в Сети орловчанка Татьяна Грекова.

— Возмущению моему нет предела!!! Я сегодня 2 часа, на морозе, простояла в очереди в аптеку на ул. Красина, чтобы купить Цефотаксим, антибиотик такой, если кто не знает, — написала женщина 8 декабря на своей странице в соцсети.

Орловчанка предложила постоять в этой «скотской» очереди губернатору Андрею Клычкову и главе местного депздрава Ивану Залогину, «чтоб на своем опыте поняли, каково это».

По словам женщины, внутри аптеки обслуживают одновременно не более двух человек, в «предбанник» набиваются от 5 до 8 человек, остальные стоят на улице. «При этом может так оказаться, что нужное лекарство закончилось», — рассказала орловчанка.

Напомним, ранее многочасовая очередь к аптеке на Красина привлекла внимание депутата Госдумы Натальи Поклонской. Политик отметила, что губернатор Клычков рапортует, что в регионе есть все необходимые лекарства и «даже с запасом». Поклонская допустила, что Орловщине необходима помощь федерального центра. Вскоре после этого скандала в Орловскую область привезли 56 тысяч упаковок антибиотика цефтриаксон.

ИА «Орелград»