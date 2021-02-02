Клычков внезапно вспомнил про Западный обход Орла

Губернатор заявил, что инвестора невозможно «ждать бесконечно»

Глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 1 февраля неожиданно заговорил про всеми забытый проект – Западный обход Орла, который должен был связать дороги на Брянск и Курск.

«Я запланировал на аппаратном совещании в понедельник поставить вопрос о Западной объездной дороге, потому что соглашение, которое у нас с инвестором есть, – оно не выполняется, и я считаю, что нужно ставить задачу уже несколько по-другому. Ждать бесконечно инвестора мы не можем – будем работать», — сказал губернатор.

В последний раз Клычков вспоминал про Западный обход Орла в июле 2020 года. Тогда он сказал, что проект дороги «в работе». «Были сложности, но они пройдены», — заверил губернатор своих избирателей и подписчиков.

В 2018 году региональное правительство и ЗАО «Русская холдинговая компания» подписали соглашение о начале строительства. Облсовет заложил в бюджет 52 млн рублей на создание проекта. Но эти деньги оказались так и невостребованными, хотя чиновники обещали, что проект Западного обхода будет готов до начала 2019 года.

ИА «Орелград»