Качество и безопасность дорог оценили под Орлом

Проверкой состояния дорог занимались сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области, проверка хода реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прошла на территории Урицкого района. Она показала, что далеко не все дороги под Орлом отвечают требованиям государственных стандартов. Напомним, по территории этого района проходит и федеральная трасса Орел-Брянск.

Впрочем, сотрудники отдела ГИБДД также проверили состояние дорог муниципального и регионального значения. Сообщается, что специально для этого были приобретены приборы для контроля дорожной составляющей и технического состояния транспортных средств. Дело в том, что попутно сотрудники полиции проверяли большегрузный транспорт.

«При проведении повседневного контроля за содержанием дорожно-уличной сети Урицкого района, отделением ГИБДД в 2020 году вынесено 37 предписаний должностным и юридическим лицам, возбуждено 9 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, — сообщили в областном управлении ГИБДД. — При проведении контроля технического состояния транспортных средств составлено 55 административных протоколов на должностных лиц».

Кроме того, в Урицком районе был проведен экспресс-опрос жителей Нарышкино о качестве содержания улиц и тротуаров. Сообщается, что «некоторые граждане выразили неудовольствие по поводу того, что не везде есть устройства, способствующие сходу воды с тротуаров, и высказали пожелание, чтобы обледеневшие пешеходные тротуары и улицы обрабатывались противогололедными реагентами своевременно».

Добавим, что в 2020 году на территории Урицкого района было зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия. Это на 30 процентов меньше, чем годом ранее. В результате ДТП погибли два человека, а 18 получили ранения. Одно ДТП было совершено водителем, находившимся в состоянии опьянения.

ИА «Орелград»