Орловские рестораны не дождались снятия ограничений ко Дню влюбленных

Круглосуточный режим работы может вернуться с 15 февраля.

Бары и рестораны Орловской области могут вернуться к своему привычному режиму с 15 февраля, заявил губернатор Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба.

«Мы на неделе зафиксировали уменьшение заболеваемости коронавирусом. Если эта динамика сохранится, то 15 февраля наши предприятия общепита смогут вернуться к полноценной деятельности», — сообщил глава региона.

Запрет на работу общепитов и ночных клубов в Орловской области по ночам начал действовать со 2 ноября 2020 года. Заведения обязали прекратить работу с 23:00 до 6:00. Такие меры были приняты из-за стремительного роста заболевших.

Снятие запрета связано с снижением количества зараженных. По данным регионального оперативного штаба, количество выздоровевших в регионе достигло почти 25 тысяч человек.

ИА «Орелград»