Мэрия Орла рассказала о закладывании парка Победы плиткой

Рабочие уже уложили 10 тысяч квадратных метров покрытия

Администрация Орла отчиталась о ходе благоустройства парка Победы. Напомним, начало работ сопровождалась скандалами – строители зашли на объект еще до того, как «преображение» согласовал горсовет. Работы ведет компания «Триумф» семьи Маркиных, которая получает крупнейшие подряды на благоустройство при губернаторе Андрее Клычкове.

Сейчас в парке уложено 10 тысяч квадратных метров тротуарной плитки и установлено 350 фонарей. В апреле к ним добавятся 45 девятиметровых опор освещения – в мэрии гордо заявили, что в Орле таких еще нет.

Также в парке установили памятник Гвардейцам-танкистам. Пока он спрятан в пакет – официальное открытие будет приурочено к памятной дате. Кроме того, в парке высадили 1000 саженцев.

В администрации добавили, что полное благоустройство парка Победы обойдется почти в 100 млн рублей, а первая стадия работ завершится к 1 мая 2021 года.

ИА «Орелград»