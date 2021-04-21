Глава горсовета Орла Василий Новиков за год заработал 2,6 млн рублей

Самым богатым членом президиума оказался Владимир Строев

Председатель Орловского городского Совета народных депутатов Василий Новиков за 2020 год заработал чуть больше 2,6 млн рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, опубликованной на сайте парламента.

В собственности Новикова есть три квартиры площадью 60, 71 и 129 кв. м, жилой дом на 55,7 кв. м и 20 соток земли. Также он отчитался об автомобилях Range Rover Sport, Nissan X-Trail и прицепе. Супруга главы горсовета задекларировала земельный участок (867 кв. м) и здание (175,9 кв. м).

Среди заместителей Новикова самым богатым оказался Владимир Строев – за 2020 год он заработал 20,65 млн рублей. Еще 2,2 млн рублей в семейный бюджет принесла супруга. Строевы отчитались о трех квартирах, доме, земельном участке и двух офисах. Список транспорта довольно обширен – Volkswagen Multivan, Mercedes-Benz ML 350, Toyota RAV4, два снегохода, два прицепа, мотолодка и мотоцикл.

Больше, чем Новиков, заработал и другой его заместитель – Владимир Негин. По итогам 2020 года он заработал 5,25 млн рублей. В собственности у Негина оказались три земельных участка и дом, а также квартира, которой он владеет вместе с супругой. Для передвижения Негину доступны Nissan Murano и Nissan Juke.

Зампред горсовета Сергей Себякин задекларировал почти столько же, сколько и его начальник – 2,72 млн рублей. В собственности у единоросса есть дом (180 кв. м) и земельный участок (3393 кв. м), а также Mitsubishi Pajero Sport и прицеп, мотолодка, прицеп к ней и лодочный мотор. Супруга Себякина принесла в семейный бюджет 118 000 рублей.

Самым бедным членом президиума горсовета оказался коммунист Иван Дынкович. В 2020 году он заработал 685,5 тысяч рублей. В собственности у Дынковича есть дом (42,4 кв. м) и три земельных участка совокупной площадью 2,5 га. Также депутату разрешено пользоваться домом площадью 75 кв. м.

Отметим, что с осени Себякин и Строев работают в горсовете без зарплаты, а Негин и Дынкович – с зарплатой. Ранее «Орелград» сообщал, что самыми богатыми депутатами парламента Орла стали братья Игорь и Виталий Рыбаковы – на двоих они заработали почти 300 млн рублей. Еще 200 млн рублей за 2020 год задекларировала супруга Виталия Рыбакова.

ИА «Орелград»