В Орловской области вырос поток жалоб на здравоохранение

Вопросы социальной сферы составили 60 процентов всех обращений к властям.

Как уже писал «Орелград», администрация губернатора и правительства Орловской области подвела итоги работы с обращениями граждан за первый квартал 2021 года. Всего за это время в адрес главы региона и членов правительства поступило 2661 письменное обращение граждан, в том числе 137 коллективных. Отметим, что от жителей областного центра поступило 421 обращение, или 15,8 процента их общего числа.

В администрации губернатора проанализировали структуру жалоб. Выяснилось, что на первом месте с огромным отрывом идут обращения, связанные с социальной сферой. Всего их поступило 1605, что составляет 60,3 процента от общего количества жалоб. Для сравнения, в первом квартале 2020 года поступило 1391 обращение, связанное с социальной сферой, что составляло 52,3 процента от общего числа писем областным властям.

Также подсчитано, что наибольшее количество — 1040 жалоб и вопросов – в текущем году поступило чиновникам на тему здравоохранения. В частности, орловцев волновали вопросы лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, обеспечения инвалидов средствами реабилитации и выплат медицинским работникам.

Что касается остальных вопросов социальной сферы, то 143 обращения были связаны с просьбами оказания материальной помощи малообеспеченным группам населения, 131 – с деятельностью образовательных учреждений, 37 – с проблемами трудоустройства. В шести случаях орловцев не устраивала работа учреждений культуры.

В общей структуре жалоб после вопросов социальной сферы следуют вопросы экономики (578 обращений, или 21,7 процента от общего объема обращений), жилищно-коммунальной сферы (404, или 15,2 процента), общества и политики (181, или 6,8 процента), соблюдения безопасности и законности (91, или 3,4 процента).

В администрации губернатора заверили, что поступившие письменные обращения рассматривались в рамках полномочий должностными лицами и государственными гражданскими служащими. При необходимости в соответствии с компетенцией направлялись в органы местного самоуправления муниципальных образований и территориальные органы федеральных органов исполнительной государственной власти.

Напомним, 20 апреля Следственный комитет задержал главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. Его подозревают в превышении полномочий и создании бизнесу препятствий. При обыске у чиновника нашли 1,2 млн рублей в рублях и валюте. При Залогине орловскую медицину регулярно сотрясали громкие скандалы.

ИА «Орелград»